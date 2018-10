Mocny apel Grzegorza Schetyny do wyborców. „Dajmy im po łapach póki czas!”

– Czują się bezkarni. Dla nich każdy region, dla nich Polska to łakomy kąsek. Polska dla nich to skarbnica, skrzynia ze skarbami – mówił lider Platformy Obywatelskiej. – Nie możemy dopuścić, żeby te skarby rozkradli. To jest rada dla nas wszystkich, dla tych wszystkich, którzy za dwa dni będą przy urnach wyborczych. Dobrze wam radzę, nam wszystkim, żebyśmy dali im po łapach, póki czas. O nich mówiliśmy całą kampanię, żeby pokazać, żeby opisać tę trudną rzeczywistość – podkreślał w Chorzowie Schetyna.

Lider PO wystosował także apel do wyborców. – Wzywam dzisiaj do głosowania na Koalicję Obywatelską, do głosowania na listę nr 4. Wzywam wszystkich tych, którzy chcą demokracji, ładu i wolności, którzy nie akceptują kłamstwa i pogardy – zaznaczył. – Spotkajmy się wszyscy w niedzielę, bo Polska ma przyszłość, a Polska jest w naszych rękach – dodał na koniec.

Lubnauer: Polska jest kobietą

Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej przemawiała także szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. – Polska jest kobietą, polska samorządowa jest kobietą i to nowoczesną kobietą. Polska samorządowa, o której marzymy, to nie ideologia, nie są kłótnie i głupie swary. To nie są pomniki na każdym kroku, zmiany nazw ulic, tępa propaganda PiS-u, jaką ostatnio widzieliśmy w spocie – mówiła Lubnauer. – W tych wyborach startuje rekordowa liczba kobiet. Aż 40 proc. kandydatów na listach to kobiety. Nie zadowala nas już rola tylko statystów. Jesteśmy aktywni, zasługujemy na więcej – mówiła.

„Koalicja Obywatelska albo zgnilizna”

Barbara Nowacka, liderka stowarzyszenia Inicjatywy Polska, zapewniała z kolei, że Koalicja Obywatelska dotrzyma zobowiązań wyborczych. – Koalicja Obywatelska, już 21 października, pozwoli nam wszystkim spełnić to wielkie marzenie i powiedzieć tej władzy PiS-owskiej, tej władzy pogardzającej, tej władzy obrzydliwej, tej władzy zachłannej, dość, koniec waszych rządów. Samorządy będą wolne i demokratyczne – mówiła. – Mówimy, Koalicja Obywatelska albo zgnilizna, którą nam prezentują przez ostatnie trzy lata – zaznaczyła Lubnauer.