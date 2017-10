Szeryf koryguje bilans masakry w Las Vegas: 58 zabitych plus napastnik, 489 rannych

– Co się tyczy różnic w podawanym bilansie rannych, który sięgał nawet 527 osób: należy sobie uświadomić, że ranni byli rozproszeni po kilku szpitalach. Polegaliśmy na danych z wewnętrznej ewidencji szpitali, które się wciąż zmieniały. Mogło się zdarzyć, że do poszkodowanych w strzelaninie zaliczano osoby, które trafiały do szpitali z innych powodów, na przykład rannych w wypadkach drogowych – zaznaczył szeryf Joseph Lombardo.

W niedzielę 1 października wieczorem, 64-letni Stephen Paddock z okna pokoju hotelowego Mandalay Bay otworzył ogień z karabinu maszynowego. Celował do tłumu bawiącego się na koncercie piosenkarza country Jasona Aldeana. Zdarzenie okrzyknięto najkrwawszą strzelaniną w historii Stanów Zjednoczonych. Policja poinformowała, że motyw zbrodni jest niejasny, jednak była ona „z całą pewnością dobrze przemyślana” .

W czwartek oświadczenie wydała partnerka Paddocka. Marilou Danley poinformowała, że wróciła do Los Angeles, ponieważ wiedziała, że FBI i policja z Las Vegas chcą z nią rozmawiać. Podkreśliła, że jest zrozpaczona z powodu tego, co zrobił jej partner.

