Justin Bieber przesadził z tatuażem? Oceńcie sami

Justin Bieber wprawił swoich fanów w osłupienie, kiedy w poniedziałek 23 października opublikował na Instagramie nowe zdjęcie i film. Możemy na nich zobaczyć, że młody gwiazdor przeszedł wręcz szokującą metamorfozę. Cały jego brzuch oraz tors został pokryty nowym, gigantycznym tatuażem. Nowojorski artysta, który odpowiada za to dzieło, ukrywa się pod pseudonimem Bang Bang. Jego prawdziwe nazwisko to Keith McCurdy, a do jego klientów należeli m.in. Rihanna, Cara Delevigne, Katy Perry czy Miley Cyrus. Fani zwrócili uwagę, że nowy wielki tatuaż częściowo zasłonił kilka poprzednich, m.in. wielkiego orła oraz podpis „Son of a God”.

Nowy tatuaż Biebera to jedna z najczęściej komentowanych w mediach społecznościowych sensacji. Na samym Instagramie pod jego postami w ciągu doby pojawiło się łącznie 12 milionów reakcji. Jak można się domyślić, nie wszyscy fani muzyka wyrażają zachwyt. Spora część z nich jest zszokowana lub rozczarowana ekstremalnym tatuażem. Wszyscy zadają sobie pytanie, czego manifestacją ma być najnowszy malunek na ciele ich idola.