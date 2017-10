Przerażające zwierzę z włochatymi odnóżami wzbudziło strach i zaciekawiło internautów. Co widać na zdjęciach?

Galeria:

Creatonotos gangis

Ten przerażający owad, o którym pisze m.in. „The West Australian”, to ćma Creatonotos gangis, którą można spotkać w południowo-wschodniej Azji i Australii. Po raz pierwszy została opisana przez Karola Linneusza w 1763 roku. Creatonotos gangis tylko na pierwszy rzut oka przypominają ćmy, które czasami wpadają o zmroku do naszych mieszkań, kiedy mamy zapalone światło i otwarte okno. Najbardziej charakterystyczną cechą męskich osobników Creatonotos gangis, są masywne, owłosione odnóża wyrastające spod brzucha. Odpowiadają one za wydzielanie feromonów, które mają przyciągać osobniki płci przeciwnej.

Jak wyglądają przedstawiciele Creatonotos gangis? Można je dokładnie zobaczyć na nagraniu, które ostatnio stało się bardzo popularne w mediach społecznościowych. Zachęcamy też do obejrzenia naszej galerii. Zdjęcia dokładnie ukazują specyficzne, włochate odnóża, które można zaobserwować u tych niezwykłych stworzeń.