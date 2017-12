Słynna wieszczka przewidziała, co stanie się w 2018 r. To byłyby przełomowe wydarzenia

Długa walka o godność. „Jest pan już obywatelem polskim”

Dzieciństwo spędził na ulicy, wykorzystywany przez mafię czerpiącą zyski z pracy dzieci. Potem walczył o to, by zamiast iść do DPS-u, zacząć normalne, samodzielne życie – mając polskie obywatelstwo i ukochaną obok. Zmagania Daniela...