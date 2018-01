Współczesne niewolnictwo w Birmingham. Aresztowano 13 Polaków

Podczas zaplanowanego policyjnego nalotu w Handsworth koło Birmingham policja uwolniła trzech mężczyzn i dwie kobiety. Zdaniem śledczych cała ta grupa miała być wykorzystywana przez polski gang. W powiązanej interwencji służb w Westgate pod Aldridge zatrzymano minibusa, który mógł przewozić kolejne ofiary. Policja wciąż odtwarza szczegółowy przebieg nielegalnego procederu, zwracając szczególną uwagę na agencję pracy, która „mogła zostać zinfiltrowana” przez przestępców.

W związku z policyjną akcją do aresztu trafiło dziewięciu mężczyzn i cztery kobiety w wieku od 18 do 60 lat. Jak podaje BBC, są to osoby pochodzące z Polski. Według ustaleń policji z hrabstwa West Midlands polski gang za pośrednictwem prawdziwej firmy sprowadzał do Wielkiej Brytanii pracowników, a później oferował im bardzo niskie zarobki, z których część i tak zabierali przestępcy. Przeprowadzona przez brytyjską policję akcja objęła kilka nieruchomości należących do Polaków. – Te naloty zostały przeprowadzone w rezultacie zebranych przez nas informacji i ukazują naszą wolę powstrzymania okrutnych osób, zarabiających na tragicznym położeniu innych – tłumaczył sierżant Phil Poole.