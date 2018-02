Paweł Kukiz wyjątkowo przejął się losem uciekającej krowy: Zrobię wszystko, by dożyła emerytury

W czwartek 15 lutego po południu Paweł Kukiz zamieścił w mediach społecznościowych informację o krowie, której udało się uciec przed nożem rzeźnika. Proponował, by udzielić jej azylu w opolskim ZOO i przyznać medal. Okazało się, że nie do końca były to żarty. Kolejnego dnia poseł kontynuował temat.

„Wczoraj zamieściłem wpis o krowie-bohaterce, która zwiała z transportu do rzeźni i od trzech tygodni przemieszcza się w okolicach Jeziora Nyskiego. Uciekała bohatersko i wpław przedostała się na wyspę na środku jeziora, gdzie pozostaje do dziś. Nie uległa strażakom, którzy chcieli ja przetransportować łodzią i wciąż trwa na polu walki” – przypomniał poseł.

Kukiz: Nie jestem wegetarianinem, ale...

„Nie jestem wegetarianinem ale hart ducha i wola walki o życie tej krowy jest nie do przecenienia!:-). W związku z tym postanowiłem zrobić wszystko, by (po pierwsze) spowodować, aby krowa została dostarczona w bezpieczne miejsce i w drugim etapie, w nagrodę za jej postawę, dać jej gwarancję dożycia emerytury i naturalnej śmierci. Nie od obucha- jak mawiał Kargul:-) a w jakiejś gospodarce agroturystycznej, gdzie w glorii i chwale, żyjąc długo i szczęśliwie dokona żywota” – ogłosił Kukiz.

ZOO odpada

Jak wynika z informacji Pawła Kukiza, umieszczenie zwierzęcia w ogrodzie zoologicznym nie wchodzi w grę. Taki ruch blokują bowiem odpowiednie normy prawne. „Historię krowy przedstawiam również z tego powodu, by pokazać absurdalne przepisy dotyczące zwierząt (ZOO wyraziło dobrą wolę ale przyjąć krowy nie może)” – przekazał polityk.

Krowi dom spokojnej starości

„Dziś dodzwoniłem się do siostry hodowcy-właściciela krowy. Zadeklarowałem wykup krowy, opłacenie weterynarza, który uśpi ją na czas transportu do rodzimej stajni pod warunkiem gwarancji zapewnienia jej bezpieczeństwa do czasu znalezienia miejsca pobytu w jakimś agroturystycznym domu spokojnej – dla niej – starości” – przekazał internautom Paweł Kukiz. Zapowiedział, że będzie informował o dalszych losach bohaterskiej krowy.

