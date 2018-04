W koronie Jezusa ze Świebodzina ukryto anteny. Kto na tym korzysta?

Dziennikarze „Faktu” ustalili, że na samym szczycie największego na świecie pomnika Jezusa ktoś zamontował anteny. Na dowód pokazali zdjęcia z drona. Próbując ustalić, czy miejsce to jest na wynajem, zadzwonili do parafii w Świebodzinie, która odpowiada za rzeźbę. – Proboszcz nie jest zainteresowany wynajmem – usłyszeli. Kiedy zwrócili uwagę, że na szczycie są już anteny, usłyszeli od rozmówcy, że „nic o tym nie wie”.

Pytany przez dziennikarzy ekspert potwierdził, że na zdjęciach wykonanych dronem widać anteny do przesyłu sygnału internetowego. – Samo miejsce jest w tej okolicy najlepszym punktem ze względu na wysokość, co daje ogromny zasięg – tłumaczył. Wysokość figury to 36 m, z czego 33 m przypada na rzeźbę Jezusa a 3 m na pozłacaną koronę na szczycie. Całość stoi na liczącym 16,5 m wysokości sztucznie usypanym kopcu, który jeszcze zwiększa wysokość całości do 52,5 m łącznie.

„Fakt” dotarł też do firmy, która jest właścicielem sprzętu. – To była propozycja proboszcza, chciał mieć internet do zabezpieczenia monitoringu na terenie parafii – potwierdził pracownik. – Nie znam szczegółów umowy, z naszej strony wszystko jest jak najbardziej legalne – dodał, kiedy zapytano go o konkretne rozliczenia.

