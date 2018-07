Ojciec Meghan Markle żali się na córkę. „Byłoby łatwiej, gdybym umarł”

Thomas Markle znowu nawiązuje do zachowania swojej córki po tym, jak dołączyła do Rodziny Królewskiej. Mężczyzna wcześniej tłumaczył, że nie mógł być na jej ślubie z księciem Harrym ze względu na chorobę, ale wokół tego tematu powstało sporo wątpliwości. Tym razem Thomas Markle w wywiadzie dla „Daily Mail” żali się, że po krytycznych uwagach na temat Meghan Markle został „odcięty” i nie ma kontaktu z córką. – Meghan byłoby łatwiej, gdybym umarł – twierdzi. – Mam jednak nadzieję, że się pogodzimy. Nie chciałbym umrzeć nie mając możliwości rozmowy z nią – dodaje. Mężczyzna wskazuje, że Meghan zapomniała o wszystkim, co dla niej zrobił. – Czy ktoś mi dziękuje? Ona nawet teraz ze mną nie rozmawia - tłumaczy 74-latek.

Błagania siostry

Jak podaje „Mirror”, obawy dotyczące relacji rodzinnych wyraziła też siostra Meghan, Samantha. Jej zdaniem księżna Sussex przyjęła „strategię milczenia”, a Thomas Markle „może umrzeć w smutku”, jeśli sytuacja nie poprawi się. – Desperacko staram się, aby Meghan spotkała się z tatą, kiedy będzie to możliwe. Jeśli tego nie zrobi, to będzie naprawdę okrutne, złamie mu serce – przekonuje Samantha Markle.