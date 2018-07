Ojciec Meghan Markle mówił o strachu i sztucznym uśmiechu córki. Ekspert od mimiki potwierdza

Po spekulacjach wywołanych wywiadem ojca księżnej Sussex, o ekspercki komentarz dotyczący mimiki członków brytyjskiej rodziny królewskiej poproszono Dana Hilla, który o lat zajmuje się badaniem mikroekspresji, czyli ruchów mięśni twarzy, za które odpowiadają nasze emocje. Analizie poddano zdjęcia z chrztu księcia Louisa.

Według Hilla, szczerego uśmiechu nie znajdziemy na twarzach większości osób przedstawionych na omawianych fotografiach. Jego zdaniem naturalne pod tym względem są jedynie dzieci oraz w pewnym stopniu książę George i księżna Kate. Największe wrażenie zrobiła na nim księżna Kamila, która jego zdaniem musiała mieć zły dzień, albo była zmęczona pozowaniem. Jeśli chodzi o Meghan Markle, Hill zwrócił uwagę na lekko wytrzeszczone oczy, co przeczyłoby pierwotnemu wrażeniu, sugerującemu entuzjazm księżnej Sussex.

Głośny wywiad ojca Meghan Markle

– Widzę jej uśmiech od lat. Znam jej uśmiech. Nie lubię tego, który teraz widzę. To uśmiech sceniczny – uważa Thomas Markle. 73-letni ojciec księżnej tłumaczy, że być może jego córka miała ciężkich kilka ostatnich dni. – Nie wiem, martwi mnie to. Myślę, że jest pod zbyt dużą presją. To za wysoka cena tego małżeństwa – zaznacza. Thomas Markle stwierdził ponadto, że zaskakują go stroje jego córki. – Wydaje się być postacią ze starego filmu. Dlaczego w 2018 roku ubiera się jak w latach 30-tych? Dlaczego musi zakrywać kolana? – pytał.