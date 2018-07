Samantha Markle do Meghan: Jeśli ojciec umrze, to będzie twoja wina

We wtorek 17 lipca przypadła setna rocznica urodzin Nelsona Mandeli. Jak podaje Fox News, nie zapomnieli o tym książę Harry i Meghan Markle, którzy wzięli udział w obchodach upamiętniających byłego prezydenta RPA. Wydarzenie, które było relacjonowane w mediach społecznościowych prowadzonych przez Pałac Kensington, nie umknęło uwadze Samanthy Markle. Przyrodnia siostra księżnej Sussex poczyniła przy okazji kilka uszczypliwych uwag.

„Zachowuj się jak człowiek, zachowuj się jak kobieta”

„A może złożysz hołd swojemu ojcu? Wystarczy już tego! Zachowuj się jak człowiek, zachowuj się jak kobieta. Jeśli ojciec umrze, to będzie twoja wina Meg!” – napisała Samantha na Twitterze. Przyrodnia siostra księżnej oznaczyła Pałac Kensington w serii tweetów i dalej kontynuowała swoje zarzuty wobec Meghan. „Cieszę się, że masz tak dużo czasu, by włóczyć się i składać hołd innym, ignorując własnego ojca. Jak możesz patrzeć w lustro? Harry? Chyba miałam rację” – stwierdziła Samantha.

Medialna ofensywa Samanthy pojawiła się na kilka dni po tym, jak Thomas Markle powiedział w rozmowie z TMZ, że nie zamierza przestać wypowiadać się w mediach i nie przejął się doniesieniami, że zarówno Harry jak i Meghan byli sfrustrowani ostatnimi wywiadami, jakich udzielał. Przyznał także, że ciągle chce niczego więcej, jak być częścią życia księżnej Sussex.

Z kolei w ostatnim wywiadzie dla „The Sun” przyznał, że jego córka wyglądała na „przerażoną”, podczas publicznych wystąpień z mężem. – Wygląda na to, że ten wywiad wprowadził rodzinę królewską w „tryb ciszy”. Dlatego udzieliłem kolejnego wywiadu, by tę ciszę przełamać. Wszystko, co oni muszą zrobić, to ze mną porozmawiać – stwierdził Thomas Markle.