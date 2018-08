21-latce przeszczepiono twarz po próbie samobójczej. Lekarze dokonali prawdziwego cudu

Katie Stubblefield nie pamięta dnia, w którym próbowała odebrać sobie życie w domu starszego brata w Missisipi. Nie wie też, co działo się przez miesiące po próbie samobójczej, spowodowanej prawdopodobnie rozpaczą po rozstaniu z chłopakiem. Lekarze desperacko walczyli o jej życie, przenoszono ją do różnych szpitali, aż w końcu specjalistom udało się ustabilizować stan Katie.

Wydawało się, że tylko cud może uratować młodą kobietę, ale 4 maja 2017 r. przeszła do historii jako najmłodsza osoba w Stanach Zjednoczonych, która poddała się przeszczepowi twarzy. W przypadku Katie była to jedyna szansa na powrót do względnie normalnego życia. Operacja trwała 31 godzin i przeprowadzono ją w znanej klinice w Cleveland. Zabieg zakończył się sukcesem, ponieważ 22-latka może samodzielnie połykać, oddychać i czuje dotyk.

„Dostałam drugą szansę”

Historię Katie opowiada najnowszy dokument National Geographic, w którym opublikowano m.in. niesamowite zdjęcia z przebiegu operacji. Nie są to fotografie dla widzów o słabych nerwach, ale pokazują, z jak trudnym zadaniem musieli zmierzyć się lekarze. – Teraz dostaję drugą szansę w życiu – powiedziała Katie.

Obecnie Katie przyjmuje mnóstwo leków w ramach terapii niezbędnej po przeszczepie. Ponownie uczy się chodzić, mówić i czytać w alfabecie Braille'a. Jej marzeniem na przyszłość jest pomaganie osobom, które tak jak ona przeżyły próbę samobójczą. Więcej na temat poruszającej historii Katie można znaleźć w materiale National Geographic.