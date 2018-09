Adwokat z programu TVN „Sędzia Anna Maria Wesołowska” skazany za oszustwa

Mecenas Artur Ł. został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata już w roku 2016. Młody wrocławski prawnik znany jest głównie z występów w programie telewizyjnym „Sędzia Anna Maria Wesołowska”. Sąd udowodnił mu, że przywłaszczył pieniądze swojej klientki i dwukrotnie dopuścił się oszustwa. Według relacji „Gazety Wrocławskiej” mężczyzna miał przyjąć wynagrodzenie za prowadzenie sprawy i nie podjąć żadnych czynności w celu wywiązania się z tego zobowiązania. Przyjął też inna zlecenie w okresie, w którym był zawieszony.

Poza karą więzienia prawnik został zobligowany także do zwrócenia wspomnianych pieniędzy osobom pokrzywdzonym. Według informacji „Faktu”, to właśnie ta kwestia stała się podstawą do wniosku o odwieszenie kary. Artur Ł. miał nie oddać pieniędzy i unikać przydzielonego mu kuratora. To właśnie ten urzędnik złożył stosowny wniosek w sądzie, do którego przychylił się sąd. Z powodu braku stawiennictwa skazanego prawnika, posiedzenie w tej sprawie odłożono do 21 września. Artur Ł. będzie miał wówczas szansę odpowiedzieć na zarzucane mu zaniedbania.

