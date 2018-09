Włochy. Polak napadł na biegaczkę w parku. Bił ją po twarzy

Do opisywanego zdarzenia doszło około godziny 10:30 w parku miejskim w Forli. Uprawiająca jogging 44-letnia kobieta została napadnięta przez 36-letniego pracownika z Polski, który na co dzień żyje we Włoszech. Mężczyzna kilkakrotnie uderzył kobietę w twarz: zarówno otwartą ręką, jak i pięścią. Pobita kobieta po odejściu agresora zdołała wezwać pogotowie.

Napastnika szybko złapano dzięki relacjom świadków. Spacerował po mieście. Kiedy policjanci przepytywali go na komisariacie o powody swojej agresji, nie potrafił ich podać. Jednocześnie w rozmowie z dziennikarzami funkcjonariusze twierdzili, że nie rozpoznali u mężczyzny żadnych oznak choroby psychicznej, nie był też pijany. Policjanci nie ustalili też, aby Włoszkę i Polaka łączyła jakakolwiek więź.