Boeing 747 porzucony na środku pustyni? To pozostałość po imprezie

Podczas tegorocznej edycji Burning Man stary samolot Boeing 747 był pokaźną, ale wciąż tylko jedną z wielu atrakcji. Właściciele najwidoczniej nie byli z nim zbytnio związani, ponieważ dwa tygodnie po zakończeniu zabawy wciąż stoi na pustyni Black Rock w Nevadzie. Oczywiście jest to sprzeczne nie tylko z festiwalową zasadą dotyczącą porządku: „nie zostawiamy śladu”, ale też z lokalnymi przepisami. Urzędnicy stanu Nevada z Bureau of Land Management wezwali już do usunięcia maszyny.

Burning Man 2018



Jak co roku na przełomie sierpnia i września pustynia Black Rock w Nevadzie stała się areną dla jednego z najbardziej osobliwych festiwali na świecie. Wydarzenie o nazwie Burning Man koncentruje osoby nastawione na różne formy artystycznej i osobistej ekspresji. Nie brakuje wymyślnych przebrań, futurystycznych instalacji, zabawy światłem, laserami i ogniem.Na tę imprezę tłumnie zjeżdżają się modelki, modele i instagramerzy z całego świata. Nie inaczej było w tym roku, o czym możecie przekonać się, przeglądając zebrane przez nas zdjęcia.

2018 Burning Man. Cudowne stroje i instalacje na najbardziej ekstrawaganckim festiwalu świata

Burning Man

Burning Man czerpie swoją nazwę od rytualnego podpalania kukły w sobotni wieczór. Twórca festiwalu – Larry Harvey, chciał podobno w ten sposób symbolicznie pogrzebać przeszłość po tym, jak zostawiła go jego dziewczyna. Wydarzenie jest opisywane przez uczestników jako eksperyment w tworzeniu społeczności, radykalnej autoekspresji i całkowitemu poleganiu na samym sobie. Przypomina neopogańskie święto. Oprócz płonącej kukły, będącej punktem kulminacyjnym imprezy, organizatorzy zapewniają m.in. zaawansowane pokazy laserowe, a także prezentacje wizualnych efektów wysokich napięć w postaci kolejnej maskotki, Magneto Mana.

Na środku pustyni na kilka dni powstaje miasto osobliwości. Tak wygląda festiwal Burning Man 2017