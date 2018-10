„Najseksowniejsza babcia świata” oburzona polityką Instagrama. Usunęli jej wideo

48-letnia Gina Steward zyskała sławę na początku tego roku, gdy dotarła do finału konkursu Maxim's Finest Australia. Rywalizowała w nim z 18-latkami.

W swoim najnowszym wideo, które zamieściła na Instagramie, widać było jak 48-latka leży naga na fotelu. Steward w rozmowie z „Daily Mail Australia” stwierdziła, że jest „zawiedziona decyzją władz Instagrama”. – Przekazano mi, że post nie przestrzegał wytycznych. Ale wytyczne nie mówią o tym, że jak na zdjęciu widać sutki, to nie można ich zamieszczać. Poprosiłam, aby przywrócono to nagranie. Byłam na nim zakryta przez swoje włosy – stwierdziła.

Stewart, która ma roczną wnuczkę, nie wygrała co prawda tytułu Miss Maxim Australia, jednak okrzyknięta została „najseksowniejszą babcią świata”. Kobieta przyznaje, że jest oszołomiona uwagą, jaką otrzymała od czasu konkursu. – Wszyscy moi przyjaciele twierdzą, że wyglądam najlepiej od lat. Muszę przyznać, że wcześniej nie dbałam o siebie, bo nie posiadałam wiedzy, którą mam teraz – stwierdziła.

Kobieta przyznaje ponadto, że teraz, gdy jest starsza, zdała sobie sprawę z tego, że jej zdrowie jest ważniejsze niż wygląd, dlatego w najbliższej przyszłości ma zamiar usunąć implanty piersi. – Zrobiłam je 10 lat temu. Wtedy to był trend, a ja zmagałam się z kompleksami – mówiła. – Myślałam, że jeżeli to zrobię, moje życie się zmieni. Szczerze mówiąc, to niczego nie zmieniło – dodała.