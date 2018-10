Lublin. Obywatel Ukrainy zatrzymany za napaść na Marszu Równości

We wtorek 23 października kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zatrzymali kolejne dwie osoby, które podczas Marszu Równości w Lublinie rzucały w policjantów kostką brukową. Do zdarzenia doszło 13 października na ul. Świętoduskiej w Lublinie. Sprawcy zostali ustaleni dzięki nagraniom z miejskiego monitoringu. Okazali się nimi 22-letni obywatel Ukrainy oraz 20-latek z Lublina. Mieszkaniec Lublina w przeszłości wchodził już w konflikt z prawem. Był karany za rozbój.

Obaj zatrzymani najprawdopodobniej usłyszą zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy oraz udziału w zbiegowisku publicznym. Młodzi mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Na środę 24 października zaplanowane jest ich doprowadzenie do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Zgodnie z kodeksem karnym grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że cały przemarsz był dokumentowany, a nagrania z policyjnych kamer oraz materiały z monitoringu miejskiego posłużą do identyfikacji wszystkich pozostałych osób, które naruszyły prawo.