Wierzchowiska. Na skraju lasu natrafiono na zwłoki. Ofierze odcięto stopy

O zbrodni w Wierzchowiskach koło Janowa Lubelskiego piszą Dziennik Wschodni i Radio Zet. Na ciało natknął się przypadkowy spacerowicz. Było przykryte kocem. Portal lublin112.pl informuje, że kończyny dolne były pozbawione stóp.

Policja poinformowała, że ofiara to 36-letni mężczyzna. Nie podano żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących śledztwa, poza informacją o zatrzymaniu trzech osób. To dwóch mężczyzn i kobieta w wieku od 30 do 52 lat. Radio Zet podaje nieoficjalnie, że morderstwa dokonano w innym miejscu, a zwłoki podrzucono na skraj lasu dopiero później.