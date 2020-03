Tania linia lotnicza oferuje pasażerom ubezpieczenie od zakażenia się koronawirusem

Linia lotnicza Vietjet słynie z kontrowersyjnych kampanii marketingowych. Z powodu wielokrotnego przebierania stewardes w kuse stroje kąpielowe zyskała miano „Bikini Airlines”. Teraz tania linia postanowiła zaproponować swoim pasażerom ubezpieczenie od zakażenia się koronawirusem.

W oświadczeniu informującym o uruchomieniu ubezpieczenia linia lotnicza oświadczyła, że ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich pasażerów lotów krajowych, którzy kupią bilety w dniach od 23 marca do 30 czerwca. Polisa jest ważna przez 30 dni od daty wylotu. Odszkodowanie przysługuje każdemu kto w tym czasie zarazi się koronawirusem, nawet jeśli nie zostanie potwierdzone, że zakażenie nastąpiło na pokładzie.

Osoba objęta ubezpieczeniem, u której w ciągu 30 dni od dnia wylotu potwierdzone zostanie zakażenie koronawirusem może otrzymać odszkodowanie w wysokości od 20 do 200 mln wietnamskich dongów (VND), czyli od 3,5 do ok. 35 tys. PLN.

„Trudności i pandemia wkrótce się skończy. W świecie pełnym niepewności Vietjet pragnie wnieść ludzkie wartości, zapewniając bezpieczeństwo pasażerom” – oświadczyła linia w wydanym komunikacie.

W Wietnamie do tej pory potwierdzono 134 przypadki koronawirusa. Na szczęście z powodu COVID-19 nie zmarła do tej pory żadna osoba.

Czytaj także:

WHO: USA mogą stać się kolejnym epicentrum pandemii. Od wczoraj ponad 9 tys. nowych zakażeń