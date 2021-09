Były ksiądz Jacek M. skazany za znieważanie i nawoływanie do nienawiści

Stacja podaje, że wyrok w sprawie Jacka M. i Mateusza G. zapadł przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia. Wyrok dotyczy wydarzeń z 11 listopada 2017 roku we Wrocławiu podczas manifestacji z okazji Święta Niepodległości.

Były ksiądz Jacek M. został oskarżony o to, że podczas marszu z okazji 11 listopada publicznie znieważał oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych wobec osób narodowości żydowskiej i ukraińskiej. TVN24 Wrocław przypomina, że M. głosił wówczas, że „to, że synagogi mogą tutaj stać, na naszej polskiej ziemi we Wrocławiu, to, że Dutkiewicz i Żydzi mogą się w nich upajać talmudyczną nienawiścią, to jest tylko wynik naszej tolerancji graniczącej z brakiem roztropności”.

Rok wykonywania prac społecznych

Decyzją sądu Jacek M. będzie miał przez rok ograniczoną wolność. Ograniczenie będzie polegało na wykonywaniu prac społecznych 30 godzin w miesiącu. Drugi oskarżony za hasła o „delegalizacji islamu” usłyszał podobny wyrok obowiązujący jednak przez pół roku. Wyrok nie jest prawomocny.

