Matka wskoczyła do Prosny, by ratować syna. „Nagle usłyszałyśmy krzyk”

Do tragicznych zdarzeń doszło we wtorkowe popołudnie. 27 czerwca przed godz. 17 świadkowie zauważyli, że w kaliskim parku miejskim topi się kobieta. Natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe. Okazało się, że 42-latka wskoczyła do rzeki, aby ratować swojego syna. „Chłopak wydostał się na brzeg, ale jego matka znalazła się nagle pod wodą” – donosi portal „Kalisz Nasze Miasto”.

Tragedia w Kaliszu. Chłopiec wyszedł z rzeki o własnych siłach, matka utonęła

– Na miejsce skierowano zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także specjalistyczna grupę ratownictwa wodno – nurkowego PSP w Koninie. Zwodowano łodzie a ratownicy weszli do rzeki. Niestety, wstępne przeszukanie nie przyniosło rezultatu. Kobietę odnalazł dopiero nurek – poinformował portal kapitan Szymon Zieliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Szczegóły zdarzenia relacjonowali świadkowie w rozmowie z „Super Expressem”. – Matka wskoczyła za nim, żeby go ratować. Nagle usłyszałyśmy krzyk, obróciłyśmy się i zobaczyłyśmy, że mama wbiega do wody za tym chłopcem. Po wyjściu z wody chłopiec nie potrafił powiedzieć, jak ma na imię – powiedziała gazecie kobieta.

„Po wyjściu z wody chłopiec nie potrafił powiedzieć, jak ma na imię”

Okoliczności tych wydarzeń zbadają śledczy. Chłopcem zaopiekowało się pogotowie ratunkowe.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy zauważymy, że ktoś tonie?