Ogromny pożar barokowego pałacu w Konarzewie. Straty są poważne

Zgłoszenie o płonącym pałacu strażacy dostali we wtorek około 19:00.

– Faktycznie, otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze pałacu w Konarzewie. Na razie wiadomo, że zadymione jest poddasze pałacu. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu nasze jednostki prowadzą dalsze działania – mówił dyżurny poznańskiej straży.

Z żywiołem walczyło około 100 strażaków z 34 zastępów. Straż monitorowała sytuację między innymi przy użyciu dronów termowizyjnych. Z zarządcą budynku na bieżąco ustalano, które elementy wynieść, by ocalić je przed płomieniami.

Pożar pałacu w Konarzewie. Trzy czwarte poddasza spalona

Przed godz. 23 oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, ogniomistrz Marcin Tecław przekazał że strażakom udało się opanować sytuację. – Na tę chwilę trzy czwarte poddasza uległo spaleniu, jedna czwarta jeszcze jest w płomieniach. Próbujemy tę część ugasić, ale można powiedzieć, że wstępnie pożar jest zlokalizowany, już się nie rozprzestrzenia– powiedział.

Strażacy gasili ogień do około 4:00 rano. TVN24 informuje, że spalił się dach budynku o łącznej powierzchni około 500 metrów kwadratowych, a część więźby dachowej wraz z lukarnią zapadła się do środka. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Pałac w Konarzewie to barokowa, piętrowa budowla na planie prostokąta. Została wzniesiona w latach 1689–1699 dla Andrzeja Aleksandra Radomickiego herbu Kotwicz, kasztelana gnieźnieńskiego, poznańskiego i kaliskiego, późniejszego wojewody kaliskiego i poznańskiego. W tym pałacu zatrzymał się w 1806 roku Napoleon Bonaparte.

„Nie znamy przyczyny pożaru. Straty historyczno-kulturowe bezcenne” – brzmi krótki wpis na profilu sołectwa w Konarzewie na Facebooku.

