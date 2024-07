Kosiniak-Kamysz dokonał zmian w wojsku. Tyle wynoszą wynagrodzenia żołnierzy

W połowie lutego 2024 r. opublikowano rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Wynagrodzenie zasadnicze żołnierza zawodowego zależy od jego stopnia. Szeregowi mogą liczyć od sześciu tysięcy do 6,5 tys.; podoficerowie od 6,9 tys. do ośmiu tys. zł; oficerowie od 8,4 tys. do 13,2 tys. zł, a generałowie od 14,1 tys. do 20,9 tys. zł. Wszystkie kwoty wynoszą brutto.

Finanse w wojsku

Jeśli chodzi o finanse, można również liczyć na: 13. pensję; dodatek specjalny, służbowy i kompensacyjny; dodatek motywacyjny dla podoficerów i szeregowych wynoszący od 105 zł do 405 zł;dodatek za rozłąkę, który w 2023 r. wyniósł 810 zł oraz zwrot kosztów przejazdu do rodziny jeden raz w miesiącu.

Żołnierze ze stażem od 25 do 28 lat i 6 miesięcy mogą liczyć na świadczenie motywacyjne w wysokości 1,5 tys. zł. W przypadku żołnierzy ze stażem powyżej 28 lat i 6 miesięcy kwota wynosi 2,5 tys. zł. Po stronie zysków jest też świadczenie za długoletnią służbę wojskową w wysokości 5 proc. uposażenia i maksymalnie 15 proc. po 25 latach służby. Świadczenie wlicza się do podstawy wymiaru emerytury po 32 latach służby.

Co zyskuje żołnierz zawodowy?

Kolejne potencjalne korzyści finansowe to dodatek w wysokości 180 zł za wykonywanie zadań związanych z ochroną granicy RP w strefie nadgranicznej; możliwość otrzymania dodatkowego świadczenia motywacyjnego przyznawanego przez ministra obrony narodowej żołnierzom zawodowym; zwrot kosztów codziennych przejazdów do miejsca pełnienia służby; czy nagrody uznaniowe.

Po co najmniej 20 latach służby przyznawane są nagrody jubileuszowe w wysokości od 75 proc. do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia wraz ze stałymi dodatkami. Z kolei wynagrodzenie za czasowe pełnienie obowiązków przysługuje już po miesiącu pełnienia obowiązków. Wynagrodzenie otrzymuje się też za służbę poza granicami państwa. Należności można otrzymać też za podróże służbowe. Przysługuje też prawo do zapomogi w sytuacjach losowych.

Należności w polskiej armii

Za przeniesienie służbowe można liczyć na ryczałt w wysokości trzech tys. zł. Taka sama kwota jest za zasiłek osiedleniowy w przypadku żołnierza, który osiedlił się bez rodziny. Ci, którzy przesiedlili się z rodziną, mogą liczyć na kwotę do 15 tys. zł. Jest też ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu i zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych wynoszący do 200 proc. najniższego uposażenia żołnierza.

