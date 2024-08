Trudny QUIZ językowy na doskonały początek tygodnia. 7/10 jest nie do zdobycia!

Weekend upłynął pod znakiem wyjątkowo ciepłej i słonecznej pogody w zdecydowanej części kraju. Niestety, to co dobre, szybko się kończy. Na poprawę nastroju w poniedziałkowy poranek mamy dla was trudny quiz ortograficzny. Przygotowaliśmy mały sprawdzian wiedzy z języka polskiego.

W najnowszym quizie czeka na was dziesięć pytań. W zdecydowanej większości do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Tym samym szansa na sukces jest naprawdę bardzo duża, bo wynosi aż 50 proc. Przestrzegamy jednak, że zdobycie kompletu punktów to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Nawet prawdziwi mistrzowie języka polskiego, dla których ortografia to bułka z masłem, będą musieli trochę pogłówkować!