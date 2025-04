Jak często spowiadają się Polacy? Wyniki sondażu mogą zaskoczyć

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne, które poprzedza okres Wielkiego Postu. Jeszcze przed jego rozpoczęciem rzecznik Konferencji Episkopatu Polski podkreślał, że jest to czas, w którym poprzez rozważanie męki i śmierci Chrystusa katolicy przygotowują się do kulminacyjnych wydarzeń roku liturgicznego, które są zawarte w Triduum Paschalnym.

– Chodzi o to, by przez te czterdzieści dni, które jest nam dane od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku, przygotować się duchowo do przeżycia największej tajemnicy naszej wiary: zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – powiedział ks. Leszek Gęsiak. Jednocześnie przypomniał, że nabożeństwa wielkopostne, takie jak Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, a także rekolekcje wielkopostne, mają stanowić impuls do refleksji nad własnym życiem i pobudzać do podjęcia drogi wewnętrznego nawrócenia.

– Zatem w Wielkim Poście chodzi o przejście od grzechu i zniewolenia do życia w prawdzie i miłości, o przemianę naszych serc, a więc o otwarcie się na Boga i drugiego człowieka – podkreślił ks. Gęsiak.

Jak często spowiadają się Polacy? Nowy sondaż dla „Wprost”

Wielki Post to czas, kiedy wielu katolików decyduje się na przystąpienie do sakramentu pokuty. W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, jak często pojawiają się w konfesjonałach.

22,4 proc. ankietowanych prosi o rozgrzeszenie kilka razy w roku, 11,6 proc. – rzadziej niż raz w roku, 9,3 proc. – raz w roku. 5,7 proc. ankietowanych jest znacznie bardziej regularna, bo wyznaje swoje grzechy raz w miesiącu, a 1,2 proc. – kilka razy w miesiącu. Aż 28,8 proc. badanych zadeklarowało, że wierzy w Boga, ale nie spowiada się, a kolejne 21 proc. stanowią osoby niewierzące.

Wśród katolików, którzy nie korzystają z sakramentu spowiedzi, najwięcej wskazań zostało odnotowanych w następujących grupach: kobiet (29,9 proc.), osób powyżej 50. roku życia (33 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (39,9 proc.), z dochodem netto do 3 tys. zł (34,3 proc.) i mieszkających w miastach z przedziałem ludności 200-499 tys. (41,6 proc.).

Z kolei najwyższy odsetek osób niewierzących jest zauważalny wśród: mężczyzn (24,4 proc.), osób do 24. roku życia (27,4 proc.), z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (31,2 proc.), zarabiających powyżej 7 tys. zł netto (31,5 proc.) i mieszkających w miastach przekraczających 500 tys. ludności (39 proc.).

Papież Franciszek o „słodyczy Bożej miłości”. Przestrzegł przed „salą tortur”

Temat spowiedzi był wielokrotnie poruszany także przez papieża Franciszka. Ojciec Święty patrzy na sakrament pokuty zarówno z perspektywy dających rozgrzeszenie, jak i tych, którzy chcą je usłyszeć.