Padło pytanie o koncert w Wielkim Poście. Znany ksiądz rozwiewa wątpliwości

Ks. Sebastian Picur zyskał rozgłos dzięki działalności na TikToku, gdzie obserwuje go już ponad 880 tys. osób. Ksiądz chętnie wchodzi w interakcję z internautami i odpowiada na ich pytania. W ostatnim czasie dotyczyły one aktywności w Wielkim Poście.

Koncert w Wielkim Poście? Ksiądz rozwiewa wątpliwości. „Jeszcze będzie okazja”

Ks. Picur został zapytany przez jednego z użytkowników mediów społecznościowych o to, czy w Wielkim Poście może zorganizować imprezę urodzinową. „Ogólnie tak. Dużo zależy od tego, jak będą wyglądały. Jeśli masz na myśli zabawę taneczną, to należy się postarać o dyspensę” – odpowiedział ksiądz. „Zachęcam też do świadectwa i powstrzymania się od tańca lub do organizacji po Wielkim Poście. Życzę Ci Bożego błogosławieństwa” – zakończył.

„Czy coś się stanie, jeśli pojadę na koncert w Wielkim Poście?” – zapytał inny internauta. „Wszystko zależy od rodzaju koncertu. Czym innym jest koncert pieśni pasyjnych, a czym innym koncert disco polo z wyskokową zabawą. Jeśli okoliczności są bliższe tej drugiej opcji, to zachęcam do rezygnacji z koncertu i świadectwa wiary. Jeszcze będzie okazja” – odpowiedział w nowym nagraniu ks. Sebastian Picur.

Ks. Gęsiak o przygotowaniu duchowym. „Największa tajemnica naszej wiary”

Wielki Post to czas, w którym katolicy rozważają mękę i śmierć Chrystusa, a nabożeństwa wielkopostne, takie jak Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale czy rekolekcje, mają pomóc wejść na drogę wewnętrznego nawrócenia. – Chodzi o to, by przez te czterdzieści dni, które są nam dane od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku, przygotować się duchowo do przeżycia największej tajemnicy naszej wiary: zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – podkreślił ks. Leszek Gęsiak, rzecznik KEP.

