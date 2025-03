Impreza urodzinowa w Wielkim Poście? Znany ksiądz rozwiewa wątpliwości

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że Wielki Post to czas, w którym poprzez rozważanie męki i śmierci Chrystusa wierni przygotowują się do kulminacyjnych wydarzeń roku liturgicznego zawartych w Triduum Paschalnym. – Chodzi o to, by przez te czterdzieści dni, które jest nam dane od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku, przygotować się duchowo do przeżycia największej tajemnicy naszej wiary: zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – podkreślił ks. Leszek Gęsiak.

Rzecznik KEP zaznaczył także, że nabożeństwa wielkopostne, takie jak Droga Krzyżowa, Gorzkie Żele czy rekolekcje, mają pomóc wejść na drogę wewnętrznego nawrócenia. – „Nawrócenie” pochodzi od greckiego słowa metanoia i oznacza zmianę sposobu myślenia. Zatem w nawróceniu chodzi o podjęcie drogi pokuty, by móc uporządkować nasze życie, dokonywane wybory, otworzyć się na łaskę Bożą, która będzie działać w nas i kierować nas ku sprawom Bożym – kontynuował. Ks. Gęsiak podkreślił też, jak ważną rolę w tym, aby otworzyć się na sprawy duchowe, pełnią modlitwa, post i jałmużna.

Impreza urodzinowa w Wielkim Poście? Znany ksiądz podpowiada internaucie

W czasie Wielkiego Postu pojawiają się nie tylko pytania dotyczące podstaw wiary, ale także bardzo praktycznych kwestii. Ks. Sebastian Picur, którego na TikToku obserwuje ponad 880 tys. internautów, został zapytany przez jednego z użytkowników mediów społecznościowych o to, czy w Wielkim Poście może zorganizować imprezę urodzinową.

„Ogólnie tak. Dużo zależy od tego, jak będą wyglądały. Jeśli masz na myśli zabawę taneczną, to należy się postarać o dyspensę” – odpowiedział ksiądz. „Zachęcam też do świadectwa i powstrzymania się od tańca lub do organizacji po Wielkim Poście. Życzę Ci Bożego błogosławieństwa” – zakończył ks. Sebastian Picur.

Czytaj też:

Jak faulują księża? Jeden z duchownych wyznaje: Dochodzi do agresywnych sytuacjiCzytaj też:

Proboszcz nie przyznaje się do zarzutów. Chce badania wykrywaczem kłamstw