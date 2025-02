Znany ksiądz zapytany o spowiedź online. Tak zareagował

Ks. Sebastian Picur zyskał rozgłos za sprawą swojej aktywności na TikToku, gdzie obserwuje go już niemal 880 tys. użytkowników mediów społecznościowych. Ksiądz chętnie odpowiada na pytania internautów, a jednego z nich zaciekawiła kwestia dotycząca spowiedzi. Zapytał, czy ksiądz „spowiada przez Messenger lub Instagram”. Odpowiedź kapłana była bardzo krótka.

Znany ksiądz zapytany o spowiedź online. Jednoznaczna reakcja

„Nie ma spowiedzi online. Przez komunikatory można się umówić na spowiedź w realu. Serdecznie zapraszam” – odpisał na TikToku, a w innym nagraniu podkreślił, że „grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego zasad”.

Kolejny użytkownik mediów społecznościowych był ciekawy, czy ksiądz pamięta grzechy konkretnych osób, które spowiadają się u niego. „Nie, osób do spowiedzi jest tak dużo, że nie sposób zapamiętać grzechy. To, co ludzie wyznają przy spowiedzi, oddaję Bożemu miłosierdziu” – zareagował.

Kolęda 2025. Ksiądz o istocie spotkania z parafianami

Ks. Sebastian Picur w ostatnich tygodniach kilkakrotnie odnosił się też do tematu wizyt duszpasterskich. W toczącej się na ten temat dyskusji często był poruszany wątek dotyczący kopert, a konkretnie wysokości składanych do nich ofiar. Kapłan podkreślał, że w czasie spotkania księży z parafianami nie chodzi o kwestie finansowe, a istota tego wydarzenia jest zupełnie inna.

– W tych naszych spotkaniach kolędowych tak naprawdę nie chodzi o pieniądze, ale o Boże błogosławieństwo, o modlitwę, o spotkanie, o życzliwość, o uśmiech, o drugiego człowieka i przede wszystkim Pana Boga – podkreślił wyraźnie ksiądz.

W sondażu dla „Wprost” sprawdziliśmy, jakie kwoty Polacy decydują się przekazać podczas wizyt duszpasterskich. Największa grupa respondentów (34,4 proc.) zadeklarowała, że ofiarowuje kwotę z przedziału 50-200 zł. Co ciekawe, aż 31,4 proc. badanych poinformowało, że nie przyjmuje księdza po kolędzie, a 18 proc. nie przekazuje pieniędzy w czasie wizyty duszpasterskiej.

Czytaj też:

Biskup o odejściu młodych z Kościoła. „Wstydzą się dziś przyznać do własnej wiary, do modlitwy”Czytaj też:

Krakowscy księża mają dość abp. Jędraszewskiego. Papież Franciszek zdecyduje się na radykalny ruch?