Lukas Podolski z rewolucyjnym pomysłem. Zapowiada kebabomaty

Pierwszy punkt z kebabami Lukas Podolski otworzył w 2010 roku. W tworzeniu Mangal Döner towarzyszył mu w tym partner biznesowy Metin Dag. Dzisiaj sieć rozwija się w najlepsze i posiada już 30 lokali, w tym punkt przy Kottbusser Tor w Kreuzbergu, dzielnicy Berlina, o którym niemieckie media piszą jako o „symbolu ogólnokrajowych ambicji”.

Choć 30 lokali to dość sporo, to dopiero teraz ma się zacząć prawdziwa ofensywa. Lukas Podolski planuje szybką rozbudowę swojej sieci dzięki robotom i automatom z kebabami.Kebabomatów ma być łącznie 2400 – 1600 w Niemczech i 800 w Polsce. W perspektywie maszyny mają całkowicie zastąpić tradycyjny personel.

Eksperci pytani przez „Die Welt” o potencjał takiego rozwiązania mówią wprost, że wydaje się on duży. – Niedobór pracy i wykwalifikowanych pracowników to jeden z największych problemów w branży – oceniła Sandra Warden, dyrektor zarządzająca Niemieckiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji (Dehoga).

Lukas Podolski zapowiada kebabomaty

Lukas Podolski nie jest w swoich planach sam. Partnerem piłkarza jest start-up Circus z Hamburga. To od niedawna notowana na giełdzie firma specjalizująca się w robotyce.

Niemieckie media zalecają jednak drobny dystans do całego projektu. „Die Welt”. Znaków zapytania jest kilka. Po pierwsze, czy sieci uda się tak szybko rozwijać. Po drugie, czy automaty sprawdzą się w punktach testowych. Po trzecie – i najważniejsze – czy to w ogóle opłacalne. Jeden automat kosztować może nawet 200 tys. euro.

O tym, jak będzie wyglądać przyszłość kebabów oraz czy kebabomaty to właśnie ta droga, przekonać będziemy mogli się najwcześniej za rok. Według zapowiedzi pierwszy taki lokal powstać ma w Kolonii lub Düsseldorfie w 2025 roku. Firma zapowiada, że ulokowany tam automat będzie w stanie przygotować do ośmiu dań równolegle w ciągu od dwóch do czterech minut.

