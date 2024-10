Czegoś takiego jeszcze nie było. ChatGPT w NanoKaplicy podpowie w sprawach wiary

Kościół katolicki idzie z duchem czasu. Parafia Łacina uruchomiła pierwszą w Polsce NanoKaplicę. Co wyróżnia miejsce na tle innych? Jest kompatybilne z aplikacją, która umożliwia wiernym otwarcie drzwi o każdej porze dnia i nocy i wejście do środka. To jednak nie wszystko – parafianie mogą też zadać pytanie wirtualnemu asystentowi o nurtujące ich sprawy wiary. Choć bot zachowuje się niczym ksiądz lub duchowy przewodnik, to jednak nie należy go tak traktować.

Informację o uruchomieniu nowej kaplicy przekazał proboszcz poznańskiej Parafii Imienia Jezus – ksiądz Radek Rakowski. Duchowny jest znany internautom ze swoich wystąpień na platformie YouTube, gdzie jego kazań słucha regularnie kilka tysięcy użytkowników sieci.

Niedawno nowym miejscem, które powstało w poznaniu z inicjatywy ks. Rakowskiego, zainteresował się TVN. Dziennikarze spotkali się z proboszczem, by pokazał im, jak działa nowoczesna kaplica, oparta m.in. na ChatcieGPT. – Sztuczna inteligencja to jest dostęp do wiedzy. Ludzie wstydzą się księdzu zadać pytanie, a tu mogą zapytać o wszystko – na przykład „jak sobie poradzić z problemami małżeńskimi”, „jak uczyć się modlitwy” – wymieniał na antenie stacji telewizyjnej. Zadajesz pytania, a ChatGPT odpowiada – zgodnie z naukami wiary

Podczas programu proboszcz parafii w Poznaniu zaprezentował możliwości kaplicy. Można przez mikrofon zadać pytanie i przycisnąć odpowiedni guzik, by następnie z głośników przemówił głos, któremu odpowiedzi generuje ChatGPT (model językowy – najpopularniejsza aplikacji tego typu, opracowana przez amerykańskie laboratorium OpenAI). Pod koniec września, gdy uruchomiono kaplicę, ks. Rakowski wyjaśniał na Facebooku, co oferuje NanoKaplica. Jeśli mamy utworzone i zweryfikowane konto w aplikacji Fibaro, możemy przychodzić do tego miejsca, kiedy tylko chcemy. Wystarczy odblokować drzwi poprzez dedykowany na smartfony program – i już. Można usiąść w ławce i pomodlić się. Jest tam też ekspres – parafianie mogą przyjść i rozmawiać w kaplicy przy kawie. „Miejsce spotkań będzie sterowane przez asystenta czatu GPT, czyli sztuczną inteligencję. Będzie on pomagał w poruszaniu się po kaplicy, obsłudze ekspresu” – tłumaczył proboszcz parafii. Poza tym starsze osoby będą mogły odsłuchać fragmentu Ewangelii, który odczyta im asystent i – jeśli zechcą – nawet zinterpretuje. Mogą też zadać inne pytania z zakresu wiary i teologii, przy czym możliwości AI są praktycznie nieograniczone. Pierwsze recenzje? Parafianom projekt przypadł do gustu

Komentarze pod postem na Facebooku ks. Rakowskiego są bardzo pozytywne. Internauci docenili pomysł – część przyznała, że już była w kaplicy i wszystko działa tam tak, jak powinno.

