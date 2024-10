36 milionów materiałów pod tym hasłem. Nowy trend wśród internautów

„October Theory”, czyli po polsku „Teoria Października” ma zachęcić do refleksji i zmian w życiu. Ten termin pojawił się już w blisko 36 milionach materiałów opublikowanych na TikToku. Autorzy tych treści wyjaśniają, że wraz z nadejściem jesieni – i października – nadchodzi okres, w którym czujemy potrzebę wprowadzenia zmian w życiu i rozpoczęcia czegoś nowego. Porównują to do „drugiego Nowego Roku”, nazywając październik „mini styczniem”.

Do końca roku zostało mniej niż sto dni

Jak uważa wielu użytkowników mediów społecznościowych, październik ma zachęcać do rozpoczynania zmian. Nowy etap może odnosić się do określania nowych celów czy dbania o zdrowie fizyczne czy psychiczne. Ze względu na fakt, że do końca roku pozostało mniej niż sto dni, to doskonały moment na refleksję w kontekście naszego życia i tego, co udało nam się w tym roku osiągnąć. Październik wspaniale ma nadawać się również do domykania niezamkniętych spraw tak, by jeszcze zdążyć przed świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem.

„Zostało tylko kilka miesięcy do końca roku, co skłania ludzi do refleksji nad tym, co działo się w ich życiu w minionym roku, co robili i jakie zmiany chcą wprowadzić, zanim rok się skończy” – mówi na swoim nagraniu tiktokerka o nazwie @chloevanberkel.

Materiał, który udostępniła Chloe cieszy się dużą popularnością na TikToku. Użytkownicy aplikacji odtworzyli wideo ponad 1,6 miliona razy.

Jesień sprzyja refleksji nad życiem

Dobiegające końca lato wielu z nas skłania do refleksji. Gdy słupki termometrów szybują w dół, za oknem pada deszcz a dni stają się krótsze, panująca aura pcha nas w kierunku melancholii. Sama zmiana pór roku – zdaniem terapeutów – sprzyja głębszej refleksji.

– Październik przynosi naturalną zmianę pór roku, a wraz z nią subtelne przypomnienie cykli, zmian i odnowy – powiedział terapeuta Seth Eisenberg portalowi Newsweek. – Kiedy zwalniamy... dajemy sobie szansę, by „zobaczyć, co jest do odkrycia”. Ten proces jest kluczowy dla samorozwoju – dodał.

