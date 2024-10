Paralotniarz zobaczył go na szczycie piramidy Cheopsa. „Jak on tam wszedł?”

Paralotniarz Alex Lang wybrał się w podróż do Egiptu. Postanowił z lotu ptaka podziwiać Wielką Piramidę w Gizie. Gdy znajdował się tuż nad budowlą, spojrzał w dół – to, co zobaczył na szczycie, wywołało jego wielkie zaskoczenie.

Film, który odbił się w sieci szerokim echem, opublikowany został 16 października na Instagramie. Podczas lotu nad grobowcem faraona Cheopsa paralotniarz zobaczył czworonożne zwierzę. Nie wyglądało na przestraszone. „Jak on tam wszedł?” Po wierzchołku piramidy (który ma niewielką powierzchnię) przechadzał się pies. Był niezwykle zaciekawiony miejscem, ale bardziej ptakami, które co i rusz przelatywały nad jego głową. Lang przyznał, że czworonóg zdawał się je „ganiać”, co sprawiało mu niemałą frajdę (machał przy tym żywo ogonem). Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony, ale i podekscytowany widokiem psa. Wszystko sfilmował – zrobił mu nawet zbliżenie. Pozostaje jednak pytanie, jak on się tam dostał. „Jak tam wszedł?” – dopytuje internautka. Kolejna martwiła się bardziej tym, w jaki sposób czworonóg opuści szczyt budowli. Pojawiały się też żartobliwe komentarze. Jeden z użytkowników platformy X (gdzie również opublikowano film), napisał: „to teraz jego piramida, podbił ją”. Ktoś inny uważa, że to nie pies, ale tak naprawdę „bóg Anubis” (przedstawiany jako człowiek z głową szakala – był przez starożytnych uznawany za boga śmierci). „Jest uważany za przewodnika zmarłych w zaświatach i obrońcę grobowców. Dlatego znajduje się nad piramidą” – brzmi jeden z tych „bardziej kreatywnych” komentarzy. Pusta „wnęka” wewnątrz grobowca Cheopsa Warto przy okazji tej nietypowej sytuacji w Gizie opowiedzieć co nieco o samej piramidzie. W 2017 roku naukowcy odnaleźli wewnątrz budowli tajemniczą, pustą przestrzeń. Wszystko opisali w czasopiśmie naukowym „Nature”. Grobowiec ten powstał w okresie Starego Państwa, około 2560 roku przed naszą erą. Był budowany około 20 lat. Piramida, jako jedna z niewielu monumentów, dotrwała w świetnym stanie aż do epoki nowożytnej. twitterinstagramCzytaj też:

Lwy z Tsavo to nie tylko ludojady, ale i kanibale. Wszystko kryło się w zębachCzytaj też:

Nowy kurort w Egipcie dla fanów luksusu. Ma być dwa razy większy od Barcelony