Wędkarze, miejcie się na baczności. Od ugryzienia tego polskiego pająka możecie dostać „kaca”

Na pewno dobrze znają go wędkarze. Nawet jeśli sami nie spotkali tego olbrzymiego pajęczaka, pewnie słyszeli opowieści o nieprzyjemnym „kacu” po ukąszeniu bagnika. Jego szczękoczułki bowiem z łatwością przebijają ludzką skórę. Ból po ugryzieniu przez bagnika jest bardziej dotkliwy niż po ukąszeniu pająka krzyżaka.

Jednakże, jak informuje Łukasz Przybyłowicz w „Atlasie pająków”, brakuje w literaturze doniesień na temat intensywności jadu bagnika. Z kolei entomolog profesor Stanisław Czachorowski ostrzega przez objawami, które wystąpić mogą po spotkaniu z tym sporym pająkiem.

– Stanowczo odradzam próby schwytania go w rękę. Jego ukąszenia ciężko się goją, a jad powoduje silne, trwające kilka dni zatrucie organizmu, objawiające się bólem głowy, biegunką i wymiotami. Wędkarze nazywają to „wędkarskim kacem” – mówi naukowiec.

Bagnik nadwodny. Gdzie występuje?

Pająka spotkać można nad wodą stojącą, a zatem nad jeziorami lub zbiornikami retencyjnymi. Występuje także przy rzekach, a jego środowiskiem naturalnym są szuwary. Potrafi pływać i nurkować – tak właśnie poluje na swoje ofiary i chowa się przed drapieżnikami. Jego ofiarami są głównie na owady, które znajdują się na powierzchni wody, ale czasem atakuje również małe ryby lub kijanki. Gdy zauważy ruch na powierzchni wody, potrafi szybko wskoczyć na wodę, wykorzystując swoje odnóża do szybkiego poruszania się.

Nie jest jednak agresywny, a ryzyko, że zostaniemy przez niego ukąszeni jest minimalne. Jest uważany za gatunek rzadki i dość płochliwy. Bywa mylony z podobnym do niego bagnikiem przybrzeżnym. Zaatakuje w dwóch sytuacjach – jeśli zostanie przez nas sprowokowany lub gdy natkniemy się na samicę chroniącą oprzędy.

Ciało bagnika nadwodnego ma kolor od żółtobrązowego po ciemnobrązowy, z wyraźnym, jasnym paskiem po obu stronach ciała, który biegnie od głowotułowia do odwłoka. Samice mogą osiągać do 2,2 cm długości (bez odnóży), co czyni je jednymi z większych pająków w Europie. Jego długie i silne odnóża pokryte są drobnymi włoskami, co ułatwia pająkowi unoszenie się na powierzchni wody dzięki napięciu powierzchniowemu.

