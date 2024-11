To pierwsze takie wydobycie z dna morskiego na Antarktydzie. „Bardzo ekscytujące”

Około 90 milionów lat temu, a więc w okresie kredy (era mezozoiczna), warunki klimatyczne, które panowały na Antarktydzie, pozwalały, by na kontynencie rosły drzewa. Te natomiast wytwarzały żywicę.

Badacze pod kierownictwem Instytutu Alfreda Wegenera i Uniwersytetu Technicznego w Freibergu na łamach angielskiego czasopisma naukowego „Antarctic Science” opisali niedawno przełomowe – ze względu na jego lokalizację – odkrycie bursztynu. Ten doceniany przez wiele narodów na całym świecie materiał organiczny pochodzenia roślinnego po raz pierwszy znaleziony został daleko na południu.

Antarktyda. Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia

Choć naukowcy w teorii wiedzieli od dawna, że na Antarktydzie znajdują się skały organiczne, to jednak do tej pory nikt w praktyce ich tam nie odnalazł. Zrobił to wreszcie zespół, którym kierował doktor Johann Klages z Centrum Badań Polarnych i Morskich Helmholtza, do którego należał także dr Henny Gerschel z TU Freiberg.

Gdzie znajdował się bursztyn? Redakcja astrobiology.com opisuje, że odkryto go w rdzeniu osadowym. Został odzyskany przez badaczy podczas wyprawy lodołamaczem. Do celu tego użyto specjalnej wiertnicy do dna morskiego, której użyto na głębokości ponad 900 metrów. Piękne, pomarańczowe znalezisko nazwano „bursztynem z Pine Island”, bo właśnie tam, w zatoce, leżał.

Jednak co odkrycie to dało badaczom, oprócz ogromnej satysfakcji? „Analizowane fragmenty bursztynu pozwalają na bezpośredni wgląd w warunki środowiskowe panujące na Antarktydzie Zachodniej 90 mln lat temu” – zauważa dr Klages. „To fascynujące znalezisko wskazuje również bardziej szczegółowo, jak mógł funkcjonować las, który zrekonstruowaliśmy w naszym badaniu »Nature« z 2020 roku” – mówi geolog.

„Kolejny element układanki”

Jego zdaniem „bardzo ekscytujące” było „uświadomienie sobie, że w pewnym momencie swojej historii na wszystkich siedmiu kontynentach panowały warunki klimatyczne, umożliwiające przetrwanie drzew produkujących żywicę”. – Naszym celem jest teraz dowiedzieć się więcej o ekosystemie leśnym – czy spłonął, czy możemy znaleźć ślady życia zawarte w bursztynie. To odkrycie pozwala na podróż do przeszłości w jeszcze bardziej bezpośredni sposób – uważa ekspert.

Do analiz bursztyn wysuszono i pocięto na fragmenty o średnicy zaledwie jednego milimetra. Struktura materiału jest bardzo ciekawa. Skamielina zawiera pozostałości oryginalnej kory drzewnej w postaci mikroinkluzji – czytamy. To bursztyn naprawdę wysokiej jakości, na co wskazują jego stałe, przezroczyste i półprzezroczyste elementy.

Zespół jest pewien, że odkrycie to „jest kolejnym elementem układanki i pomoże lepiej zrozumieć bagniste, bogate w drzewa iglaste, umiarkowane środowisko lasów deszczowych, zidentyfikowane w pobliżu bieguna południowego w połowie kredy”.

Bursztyn wart 1 mln dol.

Bursztyny doceniane są na całym świecie (szczególnie przez Polaków, Rosjan czy Chińczyków). Nic dziwnego, że tak szerokim echem w lokalnych i zagranicznych mediach odbiła się historia pewnej Rumunki, która miała w domu żywiczną skamielinę o wadze ok. 3,5 kg. Przez lata służył jej on jako odbojnik przy drzwiach. Nie miała pojęcia, że „kamień” ów jest warty prawdziwą fortunę.

Teraz znajduje się w rękach ekspertów, którzy oszacowali, iż może mieć od 70 do 38,5 mln lat. Jest eksponatem w muzeum w Buzau. Bursztyn ma wartość ok. 1 mln dolarów – informowali dziennikarze hiszpańskiej gazety „El País”.

