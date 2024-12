Zimą możesz spotkać ten gatunek ptaka w ogrodzie. Pomóż mu przetrwać

Rudzik – erithacus rubecula – to niewielki ptaszek (długość jego ciała nie przekracza 14 centymetrów). Można go łatwo rozpoznać po jego charakterystycznym, rudawym ubarwieniu – wskazują Lasy Państwowe.

Chociaż muchołówkowaty zimą odlatuje do cieplejszych krajów niż Polska, to jednak zdarza się, że pojedyncze rudziki na czas mrozów goszczą w naszych ogrodach. Możemy pomóc im przetrwać niskie temperatury, dostarczając mu jedzenie, którego nie ma lub pozostaje ukryte w trakcie zimy pod wartwą śniegu i lodu.

Co jedzą rudziki? Nie wolno dawać im chleba

Eksperci z Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego zaapelowali do Brytyjczyków, by ci pomogli ptakom przeżyć zimę. Ale co właściwie jedzą rudziki? Podpowiedź znajdziemy w artykule Nadleśnictwa Miechów (województwo małopolskie), które kilka lat temu proponowało, by do karminika sypać owies, suche albo namoczone płatki ryżowe i owsiane, pokrojone jabłka i gruszki, jarzębinę, rodzynki, ogryzki, jarzyny gotowane (co ważne – bez soli). Takie składniki z pewnością zwabią nie tylko rudziki, ale także kosy, szpaki czy kwiczoły.

LP przestrzegały, by do karminika nie wkładać białego pieczywa czy produktów solonych (na przykład słoniny). Warto skupić się na nasionach, bogatych w tłuszcze. Brytyjski dziennik „Daily Mirror” podaje – za towarzystwem ogrodniczym – że zimą należy zadbać przede wszystkim o tym, by Erithacus rubecula miały zapewnione źródło wspomnianego makroskładnika, by „pomóc im się ogrzać”. „Dokarmiaj ptaki regularnie, aby nie marnowały energii na odwiedzanie ogrodu, gdy nie ma w nim pożywienia” – apelują eksperci z RHS.

Towarzystwo ogrodnicze zachęca też, by stworzyć samodzielnie bloki tłuszczowe ze stopionego łoju i łupin orzecha kokosowego. RHS przypomiona jednocześnie, że typowa dieta rudzików składa się z owadów, nasion, owoców czy robaków.



Jak zrobić karmnik dla ptaków?

Przy okazji dokarmiania ptaków zimą warto powiedzieć o kilka słów o tym, jak zrobić karmnik. Najprostszym sposobem jest zawieszenie na balkonie lub drzewie wytłoczek po jajkach.

Wystarczy w dwóch lub czterech miejscach (na przykład na rogach opakowania) zrobić małe dziurki i przełożyć przez nie sznurek. Później zawieszamy wytłoczki, a miejsca, gdzie normalnie znajdują się jajka, wypełniamy mieszanka ziareń, warzyw, owoców i tłuszczu.

