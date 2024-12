Był wielkości psa i żył przed dinozaurami. Znaleziono szczątki gorgonopsa

Odkrycie skamieliny gorgonopsa – terapsyda, czyli stworzenia będącego częścią linii ewolucyjnej prowadzącej do ssaków – zostało opisane na łamach czasopisma naukowego „Nature Communications”. Czaszka drapieżnika osiągała około 18 centymetrów długości. Gorgonops mógł ponadto ważyć od 30 do 40 kilogramów – czyli tyle, ile niektóre rasy psa domowego (Canis familiaris).

To najstarsze dotychczas odkryte szczątki tajemniczego stworzenia.

Hiszpania. Zaskakujące odkrycie na Majorce

Redakcja Cable News Network, która napisała o prehistoricznym znalezisku paleontologicznym, podaje, że ciało gorgonopsa przypomina z wyglądu gada, ale w rzeczywistości był on ssakiem (poniżej znajduje się zdjęcie terapsyda). Szczątki tego osobnika zostały odkryte podczas ekspedycji w latach 2019 i 2021 na Majorce, w basenie Morza Śródziemnego. Warto dodać, że to pierwszy taki przypadek, bo dotychczas skamieniałości gorgonopsów ujawniano głównie na terenie suchych, wysokoszerokościowych obszarów Afryki Południowej czy Azji.

W trakcie permu, czyli okresu trwającego od 299 do 252 milionów lat temu, hiszpańska wyspa znajdowała się w strefie równikowej superkontynentu Pangea. – To odkrycie daje nam podstawy do sądzenia, że istotne wydarzenia w historii ewolucji ssaków mogły mieć miejsce w regionach, które dotąd nie były uwzględniane w poszukiwaniach – mówi doktor Josep Fortuny z Instytutu Paleontologii Katalońskiej w Hiszpanii, cytowany przez CNN.

Terapsydy istniały na Ziemi nawet 300 mln lat temu?

Odkrycie to jest bardzo ważne, bo dzięki niemu naukowcy są coraz bliżej odpowiedzi na pytanie, kiedy na Ziemi pojawiły się terapsydy. Dotychczas odkrywane skamieniałości datowano na ok. 270 mln lat temu. Eksperci wskazywali jednak, że mogły one istnieć już 300 mln lat temu.

– Odkrycie na Majorce wypełnia tę lukę w zapisie kopalnym, sugerując, że pierwsze terapsydy mogły ewoluować wcześniej, niż dotychczas sądziliśmy – mówi kurator działu paleomammalogii MacArthura w Field Museum of Natural History w Chicago – dr Ken Angielczyk.

