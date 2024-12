Nieszczęśliwy wypadek w Pałacu Kensington. Księżna nie wyszła z niego cało

Jak donosi brytyjski dziennik „Daily Mail”, księżna Michałowa – niemiecka arystokratka, żona członka rodziny królewskiej, wnuka króla Jerzego V – potknęła się na schodach w rezydencji w Kensington Gardens. W pałacu tym Michałowa mieszka na co dzień z księciem Michałem.

Podczas upadku złamała kości w obu nadgarstkach – informuje brytyjski magazyn „Majesty”, traktujący o życiu na królewskim dworze.

Smutne wieści z Wielkiej Brytanii. Księżna z Kentu ma złamane ręce

W czwartek 79-letnia księżna wzięła udział w obiedzie przedświątecznym, na którym obecny był między innymi król Karol III. Posiłek podano w Pałacu Buckingham. Podczas spotkania Michałowa miała unieruchomiione nadgarski (znajdowały się w szynach).

Szczegóły incydentu nie są znane. Wiadomo jedynie, że idąc po schodach niosła w rękach płaszcze. Upadła na nie, co zamortyzowało częściowo siłę uderzenia. Niestety – nie wyszła z sytuacji cało – drobne kości w jej nadgarstkach zostały połamane, ponieważ księżna odruchowo wysunęła ręce, by ratować się przed poważniejszymi obrażeniami.

– Tak wiele rzeczy, na których możliwość wykonania liczysz, takich jak mycie zębów, jest niemożliwych – powiedziała z żalem, cytowana przez „Majesty”. Księżna wytłumaczyła, że obecnie może co najwyżej obsługiwać smartfona jednym palcem, ale nie jest w stanie korzystać z laptopa. 79-latka ściśle stosuje się do zaleceń lekarskich, by jej kości jak najszybciej się zrosły. Medycy przestrzegli ją, że jeśli wykona ruch, który spowoduje naruszenie złamanej struktury, to proces gojenia się mocno się wydłuży.

Rok temu księżna przeszła operację serca – przypomina brytyjski magazyn.

Stan zdrowia brytyjskiego monarchy. Król Karol III nosi w sobie dużo nadziei

Pozostając przy rodzinie królewskiej warto napisać także o stanie zdrowia króla. Stacja telewizyjna Sky News podała niedawno, że leczenie Karola III będzie kontynuowane w 2025 roku. Wiadomo, że wszystko „zmierza w pozytywnym kierunku”.

Król czuje się coraz lepiej – w jego nastawieniu zauważalny jest optymizm. Monarcha z chęcią angażuje się w publiczne wystąpienia i nie zwalnia tempa nawet w okresie okołoświątecznym.

