Komunikat ws. króla Karola III. Nowe informacje o stanie zdrowia

W lutym 2024 r. Pałac Buckingham poinformował o zdiagnozowaniu u króla Karola III choroby nowotworowej. Jak wyjaśnił monarcha, zdecydował się na ujawnienie opinii publicznej przez co przechodzi, aby zachęcić innych do regularnego badania się. Jednocześnie nie wskazano, jaki rodzaj nowotworu wykryto u króla Karola III.

Nowe informacje o stanie zdrowia króla Karola III. „Zmierza w pozytywnym kierunku”

Z najnowszych informacji Sky News wynika, że leczenie będzie kontynuowane w przyszłym roku. Informatorzy wspomnianego źródła przekazali, że proces ten „zmierza w pozytywnym kierunku”, a w nastawieniu króla Karola III ma być wyczuwany optymizm, który objawia się chęcią utrzymania napiętego harmonogramu publicznych zobowiązań, także w okresie świątecznym.

Intencją monarchy jest powrót do pełnego programu obowiązków publicznych w przyszłym roku – przekazało Sky News, powołując się na pałacowe źródła, a pierwszą połowę 2025 r. określono jako „ekscytującą mieszankę wydarzeń krajowych i międzynarodowych”.

Trudny rok dla royalsów. Książę William: To było straszne

Ostatnie miesiące były trudne dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Oprócz problemów ze zdrowiem króla Karola III, zdiagnozowano także chorobę nowotworową u księżnej Kate. Na początku września żona księcia Williama poinformowała o zakończeniu chemioterapii.

– To było straszne. To był prawdopodobnie najtrudniejszy rok w moim życiu – ocenił starszy syn króla Karola III. Jak dodał, próba przetrwania pojawiających się trudności, a jednocześnie chęć utrzymania „wszystkiego na właściwym torze” była wielkim wyzwaniem.– Jestem bardzo dumny z mojej żony, z mojego ojca, za to jak poradzili sobie z tym, co ich spotkało. Ale z punktu widzenia naszej rodziny było to brutalne – kontynuował książę William.

