Groźny incydent na S19. Kierowca nawet nie zauważył, że stworzył zagrożenie

W trakcie krótkiego materiału wideo widzimy pojazd z przyczepką, na której znajdowały się świąteczne drzewka. Jedno z nich było najprawdopodobnie zbyt słabo zamocowane, przez co spadło na drogę ekspresową na wysokości miejscowości Radawiec (województwo lubelskie). Do incydentu doszło 19 grudnia przed południem.

GDDKiA apeluje do kierowców: Prosimy, by nie gubić choinek

„Rozumiemy, że święta, pośpiech... mimo to prosimy, by nie gubić choinek na drogach” – piszą przedstawiciele GDDKiA. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie podkreśla, że taka sytuacja jest „bardzo niebezpieczna”. „Jeśli coś transportujesz, zabezpiecz towar, który przewozisz” – czytamy.



Kierowca, który zgubił choinkę, prawdopodobnie nawet tego nie zauważył. Istnieje również możliwość, że zdawał sobie sprawę, iż zgubił transportowane drzewko, ale nie chciał zatrzymywać się na drodze ekspresowej (prowadzącej przez cztery województwa – od Kuźnicy po Barwinek).



Istnieją różne sposoby, by bezpiecznie przewieźć sosnę, świerk czy jodłę, które posłuży za świąteczną ozdobę. Eksperci sugerują, by wykorzystać do tego przestrzeń bagażnika i rozłożyć tylne siedzenia, by powiększyć przestrzeń z tyłu pojazdu – podaje Wirtualna Polska.

Nieprawidłowy transport choinki może słono kosztować



Portal Wybór Kierowców podkreśla, że według przepisów ładunek, który jest przewożony wewnątrz samochodu lub na zewnątrz, nie może utrudniać kierowania pojazdem i ograniczać widoczności drogi. Świąteczne drzewko nie może zakrywać świateł czy szyb. Jeśli znajduje sie na dachu, może wystawać jedynie do pół metra poza przednią krawędź auta, natomiast z tyłu – od 0,5 do 2 m. W pierwszym przypadku nie musimy dodatkowo oznaczać choinki czerwoną chorągiewką, ale w drugim jest to obowiązkowe.

W sytuacji, gdy podczas kontroli drogowej funkcjonariusz policji stwierdzi nieprawidłowości w transporcie, może ukarać kierowcę mandatem w wysokości do 500 złotych. Jeśli choinka przysłoniła światła – będzie to dodatkowe 200 zł. Zakryte nie mogą zostać także numery na tablicy rejestracyjnej, bo grozi nam kolejne 100 zł.

W sytuacji, gdy przewożący źle zabezpieczy ł ładunek, może otrzymać mandat do 500 zł – chyba że sprawa zostanie skierowana do sądu.

