Trudny QUIZ na styczniowy wieczór. Nawet ekspert odpadnie na 4. pytaniu!

Na długi, zimowy wieczór przygotowaliśmy dla was coś specjalnego. Oto najnowsza odsłona naszego wyjątkowo trudnego QUIZU z wiedzy ogólnej.

Wasze zadanie jest dość proste. Aby zdobyć komplet punktów musicie odpowiedzieć poprawnie na dziesięć pytań z różnych dziedzin – od polityki, przez kulturę i sport aż po geografię. Każde z nich zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru: prawda oraz fałsz. Do was należy decyzja, czy dane zdanie jest zgodne z rzeczywistością, czy też nie. Możecie się zastanawiać tak długo jak chcecie, ponieważ czas na udzielenie odpowiedzi nie jest limitowany. Zachęcamy do zabawy i sprawdzenia swojej wiedzy!