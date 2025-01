Podarowali 1527 szans na życie w ubiegłym roku

Polska jest na 5. miejscu na świecie i na 3. w Europie pod względem liczby dawców szpiku. Jest ich ponad 2 miliony, ale ciągle potrzebni są kolejni.

W ubiegłym roku do bazy Fundacji DKMS dołączyły aż 119 433 osoby, a 1527 dawców faktycznych dało szansę na życie swoim „bliźniakom genetycznym” – pisze serwis NewsMed.

„Zarejestruj się i uratuj komuś życie” – to hasło ponad 2 tys. akcji rejestracji zorganizowanych w minionym roku przez Fundację. Nowi potencjalni dawcy szpiku dołączali do bazy zarówno podczas stacjonarnych wydarzeń (74 279 osób), jak i online. Dzięki temu pod koniec grudnia baza potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS liczyła 2 064 119 osób.

Rejestracja w bazie dawców szpiku to pierwszy krok do uratowania komuś życia. O tym, jak jest to ważne, wiedzą przede wszystkim pacjenci i ich bliscy, ale też dawcy faktyczni, którzy donację mają już za sobą. Takich osób jest łącznie ponad 14 423.

Dawców przybywa, ale też ubywa

– Z grona 119 433 potencjalnych dawców szpiku, którzy dołączyli do ośrodka dawców szpiku w minionym roku, 43 osoby bardzo szybko otrzymały informację o tym, że mogą komuś pomóc i jeszcze w 2024 r. oddały cząstkę siebie dla potrzebującej osoby. Cieszymy się, że na przestrzeni 15 lat działalności Fundacji DKMS idea dawstwa szpiku zakorzeniła się w naszym społeczeństwie – mówi Ewa Magnucka-Bowkiewicz, prezes Fundacji DKMS.

W 2024 r. bazę Fundacji DKMS opuściło około 10 tys. dawców. Jedną z przyczyn jest wiek. Aktywnym dawcą pozostaje się w bazie do momentu ukończenia 61. roku życia i to właśnie z tego powodu w ubiegłym roku z bazy zostało wykluczonych 6 tys. osób.

Jakie były inne przyczyny? Jaką sumę udało się zebrać fundacji od darczyńców i na co przeznaczone zostały zebrane środki?

