Trudny QUIZ do porannej kawy. Polegniesz już na 5. pytaniu!

Weekendy mają to do siebie, że w przeciwieństwie do zwykłych dni w tygodniu, mijają z prędkością światła. Na dobry początek niedzielnego poranka mamy dla was kolejną odsłonę naszego trudnego QUIZU z wiedzy ogólnej.

Jeśli chcecie się przekonać, czy komplet punktów jest w waszym zasięgu, musicie odpowiedzieć na dziesięć pytań z różnych dziedzin m.in. geografii, polityki, sportu oraz kultury. Każde z nich zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru. Zadanie polega na tym, żeby zdecydować, czy dane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Możecie się zastanawiać tak długo, jak chcecie, ponieważ czas na udzielenie odpowiedzi nie jest w żaden sposób limitowany. To jak, podejmiecie wyzwanie?