Trudny QUIZ na lutowy poranek. Pokona cię już 5. pytanie!

Na ten środowy poranek mamy dla was mały sprawdzian wiedzy. Do porannej kawy polecamy najnowszy trudny QUIZ z wiedzy ogólnej.

Wasze zadanie nie jest bardzo trudne. Żeby zdobyć komplet punktów, musicie poprawnie odpowiedzieć na dziesięć pytań z różnych dziedzin m.in. geografii, kultury czy sportu.

Każde pytanie zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru – to wy musicie zdecydować, czy dane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Możecie zastanawiać się tak długo, jak tego potrzebujecie, ponieważ czas na udzielenie odpowiedzi nie jest w żaden sposób limitowany. To jak, spróbujecie swoich sił?