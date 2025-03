Ukryty wśród gór. Leśnicy pokazali najrzadszego węża w Polsce

Jednym z kluczowych miejsc występowania tego niezwykłego stworzenia jest dolina Sanu, rozciągająca się na granicy Nadleśnictw Lutowiska i Baligród. To właśnie tutaj, w cieniu górskich zboczy Otrytu i Tołsty, swoje naturalne siedlisko znalazł wyjątkowy wąż Eskulapa.

Wąż Eskulapa. Ekstremalnie rzadki w Polsce

Populacja tego gatunku w Polsce jest niezwykle mała – szacuje się, że liczba tych węży nie przekracza 200 osobników. Należy on do rodziny połozowatych i jest jednym z największych węży nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie Środkowej.

Dorosłe węże Eskulapa mogą osiągać imponującą długość – zdarza się, że przekraczają 2 metry. Rekordowy osobnik mierzył aż 225 centymetrów, choć najdłuższy złowiony w Polsce miał 161 centymetrów. Co ciekawe, w tym gatunku to samce są zwykle dłuższe od samic, co stanowi rzadkość w świecie węży. Poluje na gryzonie, jaszczurki i ptaki, a swoje ofiary dusi. Jest płochliwy i nieagresywny – w sytuacji zagrożenia stara się uciec, a gdy nie ma wyjścia, może syczeć i próbować odstraszyć przeciwnika.

Tajemniczy mieszkaniec Bieszczad. Jest symbolem medycyny

Węże Eskulapa wyróżniają się charakterystycznym ubarwieniem. Ich skóra ma oliwkowo-brązowy odcień, który w przedniej części ciała przechodzi w jaśniejszą barwę. Brzuch tych gadów jest zazwyczaj słomkowy, czasem pokryty ciemnymi plamkami. Na grzbiecie widać siatkę jasnych punktów, nadających im subtelny i unikalny wygląd. Nie jest jadowity.

A skąd nazwa? Pochodzi od Asklepiosa (z łaciny – Aesculapius), greckiego boga medycyny i uzdrawiania. Wąż Eskulapa był symbolem jego mądrości i umiejętności leczenia. W starożytności zwierzęta te często przebywały w świątyniach poświęconych Asklepiosowi, co przyczyniło się do powiązania ich z medycyną. Do dziś wizerunek oplecionego wokół laski węża Eskulapa jest symbolem farmacji i medycyny.

