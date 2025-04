Nadchodzi rewolucja w stomatologii. Naukowcy wyhodowali ludzki ząb

Przełom w stomatologii nieuchronnie zbliża nas do końca ery implantów, wprowadzając nowe standardy w stomatologii. Chociaż do wprowadzenia nowej technologii na rynek daleka droga, naukowcy z King’s College London oraz Imperial College London są pełni optymizmu.

Nadchodzi koniec ery implantów

Wyniki badań naukowców opublikowane na łamach „ACS Macro Letters” ujawniają, że w warunkach laboratoryjnych istnieje możliwość wytworzenia ludzkich zębów z użyciem komórek macierzystych.

Zespół badaczy wzorując się na procesach powstawania zębów stałych u ludzi oraz procesie ich regeneracji u niektórych gatunków zwierząt zakłada, że w niedługim czasie mechanizm ten będzie można wdrożyć bezpośrednio do leczenia stomatologicznego.

Wyhodowane w laboratorium zęby regenerowałyby się naturalnie, wrastając w szczękę. Byłyby mocniejsze, trwalsze i nie powodowałyby ryzyka odrzucenia – informuje główny autor badania Xuechen Zhang z King's College London.

Stomatologia przyszłości niczym z filmów SF

Brytyjscy badacze sugerują, że przyszłość stomatologii będzie bazować niemalże na „częściach zmiennych”. Zhang dodaje, że naukowcy mają wiele koncepcji na wdrożenie nowej technologii do stomatologii. Jedną z nich jest wyhodowanie zęba w laboratorium, a następnie wszczepienie go do jamy ustnej. Inna zakłada z kolei regenerację istniejących zębów przy użyciu komórek macierzystych.

Technologia regeneracji zęba jest niezwykła i może zrewolucjonizować stomatologię – dodaje Saoirse O’Toole z King’s College London.

Kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia nowatorskiej metody na rynek? Badacze ostrożnie twierdzą, że potrzeba na to jeszcze kilku do kilkunastu lat. Czas pokaże, czy ich koncepcja zyska uznanie w branży stomatologicznej.

