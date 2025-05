Moja babcia prała ręczniki tylko w ten sposób. Były miękkie, puszyste i pięknie pachniały

Domowe sposoby na pranie ręczników wracają do łask i często przebijają skutecznością nawet najdroższą sklepową chemię. Do przygotowania preparatu piorącego wystarczą tylko dwa składniki, które na pewno masz w kuchennej szafce.

Dlaczego ręczniki stają się szorstkie?

Wielu z nas zna to z autopsji. Kupujemy drogie ręczniki o gęstym splocie, wydając na nie fortunę, by już po kilku praniach czuć na skórze nieprzyjemną szorstkość i z utęsknieniem wspominać ich niedawną delikatność. Aksamitną miękkość ręczników kojarzymy często wyłącznie z drogimi hotelami. Sądzimy, że do ich prania wykorzystywane są najwyższej jakości środki, których próżno poszukiwać w marketach. Nic bardziej mylnego.

Ręczniki tracą swoją miękkość i puszystość właśnie przez używanie zbyt dużej ilości detergentów do ich prania, a także stosowanie płynów zmiękczających, które często nie są do końca wypłukiwane. Zamiast wydawać krocie na specjalistyczne środki piorące, warto wykorzystać domowe metody, które znały nasze babcie.

Jak prać ręczniki? Moja babcia rekomenduje ten sposób

Jednym z najtańszych i najprostszych sposobów na uratowanie pozornie zużytych ręczników jest zastosowanie domowego środka piorącego składającego się z połowy szklanki sody oczyszczonej i 1/3 szklanki octu.

Sodę wsypujemy bezpośrednio do bębna pralki, z kolei ocet wlewamy w miejsce przeznaczone na płyn do płukania. Co ważne, należy pamiętać o tym, aby ręczniki prać oddzielnie, najlepiej w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Po praniu ręczniki powinny samoczynnie wyschnąć. Najlepiej będzie powiesić je na balkonie lub suszarce. Wykorzystywanie suszarki bębnowej może powodować uszkodzenie delikatnego splotu i nieprzyjemną twardość ręczników.

Dlaczego domowe sposoby na pranie ręczników są tak skuteczne?

W dobie powszechności środków piorących wielu z nas zapomniało, jak skuteczna bywa domowa chemia. Soda oczyszczona wykazuje doskonale właściwości czyszczące, działa zmiękczająco oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wspaniale usuwa również resztki detergentów, które przez tygodnie mogły zalegać pomiędzy włóknami ręczników.

Ocet z kolei to naturalny środek odkażający. Zabezpiecza i odświeża również kolor tkanin i dobrze wypłukuje resztki detergentów (w tym sody oczyszczonej). Jeśli jednak obawiacie się, że wasze pranie może przesiąknąć octem, wystarczy dodać do niego dosłownie kilka kropel olejków eterycznych. Dzięki temu ręczniki będą nie tylko idealnie czyste i miękkie, ale również nabiorą niepowtarzalnego zapachu, który utrzyma się przez wiele dni.

Czytaj też:

Tajemnice ptasiego języka. Czy papugi uczą się znaczenia naszych słów?Czytaj też:

Podkręcam moc domowej odżywki do roślin. Do skorupek z jajek dodaję 1 składnik