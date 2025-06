Groza na polu golfowym. Rekin młot spadł z nieba

Nie, to nie efekt trąby wodnej, choć takie zjawiska bywają powodem unoszenia ryb z oceanu i zrzucania ich na ląd. Tym razem winowajcą był znacznie bardziej przyziemny drapieżnik – rybołów (Pandion haliaetus).

Jonathan Marlowe, jeden z graczy, który był świadkiem zdarzenia, początkowo sądził, że to tylko zwykła ryba. – Widok rybołowa z łupem nie jest niczym nadzwyczajnym, ale coś w tym przelocie przyciągnęło moją uwagę. Dopiero po chwili zorientowaliśmy się, że to mały rekin młot – powiedział w rozmowie z magazynem Garden & Gun.

Zwłoki rekina były łatwo rozpoznawalne dzięki charakterystycznemu kształtowi czaszki – szerokiej, przypominającej młotek strukturze znanej jako cefalofolia.

Rybołów zgubił obiad. Przez wrony

Choć rybołowy są świetnie przystosowane do chwytania śliskich ofiar, zwykle polują na ryby nieprzekraczające 30 centymetrów długości. Rekin, który spadł na pole golfowe, był wyraźnie większy. Zdaniem ekspertów, drapieżny ptak mógł unieść rybę nawet z odległości 800 metrów od linii brzegowej.

Marlowe zauważył, że rybołów był ścigany przez dwie wrony, które zmusiły go do lądowania na drzewie. To właśnie tam ptak wypuścił zdobycz z pazurów. Tego typu zachowanie – tak zwany mobbing – to dobrze znana strategia wśród mniejszych ptaków, które łączą siły, by odstraszyć drapieżniki ze swojego rewiru w sezonie lęgowym.

Nietypowy gość na polu golfowym

Chociaż dzikie zwierzęta, takie jak aligatory, węże czy szopy, często pojawiają się na południowokarolińskich polach golfowych, widok rekina w lesie zaskoczył nawet doświadczonych graczy. – Nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom. Wciąż pytaliśmy się nawzajem, czy to naprawdę się stało – wspomina Marlowe. Postanowił zostawić ciało rekina, licząc, że jego oprawca wróci po niedokończony posiłek.

Na świecie znanych jest dziesięć gatunków rekinów młotów, z czego kilka występuje w wodach Atlantyku wzdłuż południowego wybrzeża USA. Badania przeprowadzone przez Departament Zasobów Naturalnych Karoliny Południowej między 2013 a 2016 rokiem potwierdziły obecność trzech gatunków w regionie: rekina młota pospolitego (Sphyrna tiburo), rekina młota karolińskiego (Sphyrna lewini) oraz rekina młota wielkiego (Sphyrna mokarran).

W 2013 roku odkryto też nowy, rzadko występujący gatunek – Sphyrna gilbert, genetycznie odmienny od innych, mimo podobieństwa wizualnego. Nie wiadomo, który z tych gatunków wylądował niespodziewanie na polu golfowym, ale pewne jest jedno – widok rekina w środku lasu nie zdarza się codziennie.

