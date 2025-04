Ryby skrywają wiele sekretów. O tych na pewno nie wiesz

Choć ryby zdają się być zwierzętami, które nie mają zbyt wiele do ukrycia, to prawda jest zgoła inna. Idealne pokazuje to zestawienie przygotowane przez należący do BBC magazyn Discover Wildlife. „Ryby są pełne niespodzianek” – zapowiadają twórcy zestawienia.

Niektóre ryby muszą pić, a wszystkie potrafią sikać

Ryby wydalają niepożądane związki, chociażby sole czy amoniak, przez błony skrzeli, co porównać można do sikania. Znacznie częściej robią to ryby słodkowodne, które są w stanie przepłukiwać nerki obfitymi ilościami słodkiej wody. Ryby morskie zaś muszą tę wodę dłużej przetrzymywać.

Różnica między rybami morskimi a słodkowodnymi widoczna jest także w aspekcie przyswajania wody. O ile płyny ustrojowe ryb słodkowodnych są bardziej skoncentrowane niż ich otoczenie, przez co te mogą pobierać wodę poprzez osmozę przez skórę, skrzela i pysk, o tyle ryby morskie ze względu na skoncentrowanie wody muszą ją regularnie uzupełniać.

Ryby potrafią liczyć, ale nie wiemy, czy potrafią spać

Pomimo że wielu młodych wędkarzy słyszało, że musi być cicho, żeby nie obudzić ryb, to do dzisiaj naukowcy nie są pewni, czy ryby w ogóle śpią. Choć większości z nich zdarza się wchodzić w stan nieaktywności i odpoczywać, to nie wiadomo, czy jest to porównywalne do znanego nam snu.

Badania naukowców były w stanie wykazać za to coś innego. Trzy lata temu okazało się, że pielęgnice i płaszczki są w stanie nauczyć się liczyć do pięciu, jeśli dobrze przedstawi się im kształty oraz odpowiednio nagrodzi.

Znacznie trudniejsze dla ryb jest rozpoznawanie kolorów. Spora część z nich ma bardzo ograniczoną paletę barw. To, które ryby jak rozpoznają kolory, zależy w dużej mierze od głębokości i pory aktywności. Te ryby aktywne w ciągu dnia widzą więcej barw, podczas gdy ryby aktywne w nocy lub żyjące głębiej mają paletę ograniczoną.

Istnieją ryby chodzące, „latające” i takie, które nie mogą się zatrzymać

Zaskakujące może być także to, że niektóre ryby potrafią chodzić. Co prawda nie wygląda to tak jak u ludzi czy innych ssaków lądowych, ale faktycznie poszczególne gatunki potrafią używać płetw, aby przesuwać się po dnie. Idealnym przykładem na to są żabnice przydenne.

Poza rybami chodzącymi istnieją także ryby latające, które… tak naprawdę nie latają. Faktycznie niektóre gatunki mają wydłużone płetwy przypominające skrzydła, ale w rzeczywistości służą one do szybowania, a nie latania.

Są i takie gatunki ryb, które muszą nieprzerwanie pływać. Do nich należy chociażby większość rekinów. Jeśli nie będą one pływać, to się uduszą. Wynika to z wysokiego zapotrzebowania na wodę z tlenem, która dostarczana jest poprzez przepływanie przez ich skrzela.

