Oto 3 najdziwniejsze ryby świata. Kryptolebias przeżyje 2 miesiące poza wodą

Okazy te pływają po północnym Pacyfiku (od Morza Beringa po Japonię, Kalifornię i Hawaje) – gdy mowa o Macropinnie microstomii, przezroczystogłowej rybie głębinowej, a także w tropikalnych i subtropikalnych strefach przybrzeżnych obu Ameryk (od Brazylii po Florydę) – jeśli chodzi o Kryptolebiasę marmoratus, jak również wokół Wysp Galápagos (sporadycznie u wybrzeży Peru i Ekwadoru) – gdy mowa o Ogcocephalus darwini, rybie batfish.

Żyją one na głębokości (kolejno): 600-1000 m, blisko powierzchni (nawet kilka centymetrow pod nią) i od trzech do 76 m – co jest dowodem na to, że dziwcatwa spotkać można nie tylko w mrocznych głębinach (a właśnie do takiego myślenia przyzwyczaiła przerażająca Melanocetus johnsonii).

Kryptolebias, Ogcocephalus i Macropinna

Ogcocephalus, znana jako red-lipped batfish, to bentosowy przedstawiciel rodziny Ogcocephalidae. Wyróżniają ją czerwone wargi (jak na zdjęciu ilustracyjnym artykułu), które na myśl przywodzą upodobanie przedstawicielek płci pięknej Homo sapiens do malowania ust czerwoną szminką. Choć okazy te potrafią pływać, to jednak wolą eksplorać głębiny chodząc po dnie – do czego używają płetw piersiowych i brzusznych (służą im za „nogi”). W pobliżu pysków mają też nietypowy narząd, który działa na drobne ofiary niczym przynęta.

Macropinna to natomiast ryba z rodziny Opisthoproctidae, zwana także pacific barreleye fish. To przedstawicielka okazów, które przemierzają głębiny mórz czy oceanów. Ma przeźroczystą kopułę głowy (wyglądają jak napompowana „skóra”), przez którą widać oczy (rurkowate struktury o zielonym zabarwieniu, które poruszają się w górę i do przodu). Została wyposażona w naprawdę dziwaczny narząd wzroku prawdopodobnie w toku ewolucji, by móc śledzić bioluminescencyjne meduzy niezależnie od położenia głowy.

Na koniec Kryptolebias marmoratus, czyli mangrove rivulus, ryba z rodziny Nothobranchiidae. To jeden z najciekawszych okazów tego zestawienia – może bowiem żyć nawet 66 dni poza wodą, choć jej metabolizm nie jest wcale w tym czasie dezaktywowany. W jaki sposób wówczas oddycha? Poprzez skórę i błonę śluzową. Jej układ krążenia dostosowuje się zaś do poziomu wilgotności otoczenia.

