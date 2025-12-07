Ustanowił trzeci wędkarski rekord w życiu. Wędkarz zdradza swój sekret

Niesamowitego połowu w jeziorze Seed na północy stanu Georgia dokonał Jeff Smith, doświadczony wędkarz z Cleveland. Pasjonatowi udało się na początku ubiegłego miesiąca ustanowić nowy rekord dla zbiornika, łowiąc okazałego Pomoxisa czarnego.

Na poranne łowy wędkarz wyruszył samotnie. Postanowił zmierzyć się z dobrze mu znanym 97-hektarowym zbiornikiem w hrabstwie Rabun. Jak przyznał, polował na ryby gromadzące się przy zatopionym drzewie, które odkrył lata temu. – Jest tam zalane drzewo, na którym czasem łowiłem duże Pomoxisy. Pojechałem w to miejsce, żeby sprawdzić, czy są – powiedział w rozmowie z portalem Wired2fish.

Rekordowy połów. Wędkarz zdradził, co jest najważniejsze

Tym razem ryby dopisały. Smith szybko zaczął łowić kolejne, dorodne Pomoxisy czarne, korzystając z lekkiej 1,77-gramowej przynęty z żywą rybką. Ryby próbowały uciekać w konary, jednak – jak mówił portalowi wędkarz – „jego wędka i żyłka trzymały dobrze”. Wkrótce w jego łodzi było dziewięć dużych sztuk, każda o masie przekraczającej pół kilograma.

Największego Pomoxisa Smith zawiózł do pobliskiej hodowli Lake Burton Fish Hatchery. Na certyfikowanej wadze ryba miała 42,2 cm długości i 0,964 kg masy. Wynik został oficjalnie uznany za rekord jeziora. Wędkarz posiada już rekord jeziora Seed w okoniu słonecznym, a wcześniej dzierżył też rekord żółtego okonia na sąsiednim jeziorze Rabun. – Ostatnio ktoś pobił mój wynik – wytłumaczył, dodając, że zamierza ponownie powalczyć o tytuł.

Wędkarz regularnie odwiedza niewielkie zbiorniki na rzece Tallulah i często trafia tam na okazałe okazy. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest znajomość miejscówek i cierpliwość. – Jezioro nie ma nadmiaru ryb i trzeba ich szukać, żeby je złowić – powiedział.

